Valérie Pécresse alerte sur le "relâchement du port du masque dans les transports en commun"

La présidente de la région Île-de-France met en garde les usagers des transports publics sur le non-respect du port du masque, alors qu'une semaine décisive commence ce lundi 25 mai. La RATP et la SNCF prévoient une hausse de l'affluence.

Après un long week-end de l'Ascension, les Franciliens vont-ils faire leur grand retour dans les trains, métros, bus, tramways d'Île-de-France, ce lundi 25 mai 2020 ? En tout cas la RATP annonce un retour à un trafic proche de la normale, ce lundi. La SNCF prévoit 8 trains sur 10 aux heures de pointe sur le réseau Transilien. Une semaine décisive débute alors que le gouvernement doit rendre ses arbitrages pour la deuxième phase du déconfinement.

"Au fil des jours le respect s'effiloche"

Sauf qu'un relâchement a déjà été observé dans les transports publics ces derniers jours, indique la régie Île-de-France Mobilités. Selon Le Parisien-Aujourd'hui en France, le port du masque est globalement respecté aux heures de pointe, mais c'est plus compliqué le reste du temps. La présidente de région Valérie Pécresse a tiré la sonnette d'alarme, ce dimanche sur France 3. "Si on a vu au démarrage du déconfinement beaucoup de respect de cette règle du port du masque obligatoire, on s'aperçoit qu'au fil des jours que le respect s'effiloche, qu'il y a du relâchement."