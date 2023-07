Vallabrègues veut devenir la capitale européenne de la vannerie

Dans les rues de Vallabrègues, les paniers qui annoncent la fête des vanniers sont déjà suspendus dans les rues. Grâce aux bénévoles, impatients de voir revenir cette fête les 12 et 13 août, interrompue depuis le Covid. Car la vannerie, c'était la spécialité de la commune avant la première guerre mondiale. "Au début du siècle dernier, il y avait 450 vanniers confie Eliane Lacroix, l'élue en charge du patrimoine. Après il y a eu la guerre, mais surtout, c'est le plastique qui y est arrivé. Ca a été la mort de la vannerie." Aujourd'hui, ils ne sont que deux vanniers. Le dernier vient tout juste de s'installer. Jérémy Put pense en effet que c'est un métier qui a de l'avenir. "Il y a de la demande, on est à une époque où on revient aux matériaux naturels. Il y a de l'avenir dans la vannerie et l'artisanat en France." La preuve, à peine installé, son carnet de commandes est plein. "On me demande des paniers à vélo, des aménagements sur mesure pour des cuisines, dernièrement un berceau, des luminaires, des abat-jours."

Vallabrègues, LE village des vanniers

Un exemple que Jean-Marie Gilles, le maire de Vallabrègues souhaite encourager. "L'idée c'est de parler de la vannerie toute l'année et pas uniquement pendant la fête des vanniers. Avec un pôle européen de vannerie. L'idée, c'est de faire de Vallabrègues, LE village des vanniers." A l'image de Saint-Quentin-la-Poterie près d'Uzès qui a su attirer de nombreux potiers. "Lorsque ce pôle européen de la vannerie sera en place poursuit Eliane Lacroix, on aura aussi d'autres artisans qui vont exposer et donner des cours. Pourquoi pas une école de vannerie. C'est l'avenir !" Pour découvrir ce travail de vannerie, rendez-vous les 12 et 13 août à Vallabrègues.

Jérémy Put est le nouveau vannier de Vallabrègues © Radio France - Philippe Thomain