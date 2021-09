Vallée d'Aspe : 7 millions d'euros investis pour renforcer la sécurité sur la RN 134

7 millions d'euros ont été investis pour la RN 134 en vallée d'Aspe. L'État assure que c'est pour renforcer la sécurité des usagers. Dans le détail : à Cette-Eygun, c'est un panneau qui affiche un signal lumineux dès que des voitures et camions approchent pour les inciter à ralentir et ainsi éviter les accidents. Il y a aussi l'élargissement d'un virage à Urdos et la construction de locaux adaptés pour la viabilité hivernale.

La sécurité dans les virages va être renforcée grâce à une expérimentation un peu avant l'entrée du village de Cette-Eygun, dans le sens France-Espagne. C'est un panneau qui affiche un signal lumineux dès que des voitures et camions approchent pour éviter un choc frontal. C'est une nouvelle technologie qui a été utilisée ici. Des boucles de détection des véhicules installées à hauteur du virage du Marbre. Cela déclenche un feu clignotant, puis un message d'alerte "Véhicule en approche", comme l'explique François Duquesne, directeur de la direction interdépartementale des routes Atlantiques. Le message apparaît en français et en espagnol sur cet axe où transitent 1.500 véhicules par jour.

La maire de Cette-Eygun, Ophélie Escot, aurait souhaité que l'État en fasse plus pour la sécurité des habitants. La municipalité précise d'ailleurs qu'au niveau du village, les gens roulent plus souvent à 60 km/h voire 70 km/h plutôt qu'à 50 km/h. Les vitesses détectées seront enregistrées pendant un an pour mesurer l'efficacité du test. Si c'est positif, le dispositif pourrait être appliqué à d'autres virages. Autres nouveautés sur cette RN 134 : un virage élargi à Urdos qui verra le jour fin 2022 et la construction d'un nouveau centre de viabilité hivernale des forges d'Abel, à Urdos, avant le col du Pourtalet.

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques, Eric Spitz, et le directeur de la direction interdépartementale des routes Atlantiques, François Duquesne, devant un virage à Urdos © Radio France - Marion Aquilina

Nouveau centre de viabilité hivernale, les forges d'Abel © Radio France - Marion Aquilina