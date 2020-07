Vallée d'Aspe : le passage incessant des camions, un calvaire pour les habitants d'Eygun

Chaque jour, 350 camions en moyenne empruntent le tunnel du Somport. Ils traversent tous le village d'Eygun, à 15 km de là, un des seuls à ne pas avoir de déviation. En plus des nuisances, les habitants subissent la vitesse excessive avec laquelle les routiers circulent. Le village se dépeuple.

En vallée d'Aspe le village d'Eygun, 25 habitants, se dépeuple. "Clairement à cause des camions", selon le premier adjoint Serge Mahourat. Il en passe en moyenne 350 par jour, direction le tunnel du Somport et l'Espagne. Eygun est un des seuls villages à ne pas avoir de déviation. Les poids lourds, des céréaliers pour la plupart mais aussi des transporteurs de produits dangereux, le traversent. Et ils roulent vite.

La municipalité s'est dotée de deux radars pédagogiques qui enregistrent les vitesses. Elle communiquera les relevés à la préfecture et à la gendarmerie et espère que des mesures seront prises.

Il y a deux ans, un chauffeur espagnol est mort à Etsaut, un peu plus haut sur cette même route. Il transportait du chlorite de sodium qui a pollué le gave.