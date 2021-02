Vallée de Chamonix : les clients d’Orange privés d’internet et de téléphone mobile

Depuis 10h30 ce jeudi, le réseau Orange en vallée de Chamonix (Haute-Savoie) est touché par une panne. Plus de 16 000 abonnés sont actuellement privés d’internet et de téléphone mobile.

En vallée de Chamonix, Orange ne fonctionne plus. Depuis 10h30 ce matin, les réseaux internet et mobile de l’opérateur sont affectés par une importante panne. Dans un communiqué, l’entreprise indique qu’une fibre a été coupée entre Magland et Cluses et que des techniciens sont actuellement sur place. Cette panne impacte plus de 16 000 abonnés d’Orange sur les communes de Chamonix, Sallanches, Vallorcine, Megève, Saint Gervais , les Houches , les Contamines et Passy.