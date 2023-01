Vallée de l'Agly : la nouvelle ligne électrique va "dénaturer" le paysage, selon les opposants

Associations, partis politiques, syndicats, habitants... Ils sont nombreux à s'opposer au projet de nouvelle ligne électrique entre Baixas et Saint-Paul-de-Fenouillet, dans les Pyrénées-Orientales. Des pylônes plus hauts, six câbles au lieu de trois, mais de besoins réels. Selon le gestionnaire du réseau RTE, les éoliennes et les panneaux solaires du Fenouillèdes produisent tellement d'électricité, que la ligne actuelle ne suffit plus.

Les opposants dénoncent une structure qui pourrait "défigurer" le paysage. "Nous ne sommes pas contre le projet, précise Dominique Bernard, viticulteur et membre du collectif SOS Agly. Nous demandons simplement que cette ligne à haute tension soit enfouie*."* Or, RTE pointe les difficultés techniques liées à la présence de routes et de voies ferrées. Cela représenterait également des surcoûts pouvant atteindre 110% du montant d'un chantier déjà estimé à 40 millions d'euros.