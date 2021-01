Vallée de l’Arve : des traces importantes de métaux lourds détectées sur des cheveux d'enfants

Dans un courrier adressé le 13 janvier dernier au préfet de la Haute-Savoie, le collectif Coll’Air Pur tire une nouvelle fois la sonnette d’alarme. "Il nous faut connaître les raisons de cette contamination, le tabagisme et les engrais ne pouvant pas expliquer, à eux seuls, une telle intoxication" aux métaux lourds s’alarme le collectif qui, depuis plusieurs années, dénonce la pollution de l’air en Vallée de l’Arve.

L’étude qui inquiète Coll’Air Pur a été menée à sa demande le 16 septembre dernier sur les cheveux de 76 enfants et 6 adultes. Les résultats du laboratoire toxSeek montrent une contamination au cadmium "trois fois supérieure à la contamination de la population témoin" (près d'un millier de sujets adultes et enfants). Dans son communiqué, le collectif précise que neuf des profils testés sont porteurs d'une "contamination importante aux terres rares" et sont considérés "à risque" car "correspondant à deux fois la prévalence de la population témoin", précise le collectif.

(Document Coll'Air Pur) -

"Un enjeu de santé publique"

"En tant que médecin, ces résultats m’ont atterrée", explique Mallory Guyon. Médecin généraliste à Passy et membre des collectifs Coll'Air Pur et Environnement Santé 74, elle précise que le cadmium est un métal lourd "cancérigène avec des effets sur les poumons, les reins et les os à moyen et long terme". Elle demande à la préfecture de poursuivre cette étude à plus grande échelle. "Si nos résultats sont confirmés, il y a un enjeu de santé publique et il faudra rapidement mettre en place des actions exceptionnelles."

Cocktail toxique

La vallée de l’Arve qui relie la Haute-Savoie à l’Italie en passant par le tunnel du Mont-Blanc est empruntée quotidiennement par des milliers de camions. C’est également un secteur très industrialisée avec la problématique de l’incinérateur de Passy et du chauffage au bois. "Ces résultats confirment le cocktail de polluants toxiques qui impactent nos enfants au quotidien", poursuit Coll'Air Pur dans son communiqué. Il exige que soit menée une étude d'impact afin d'évaluer "les risques sanitaires inhérents au cocktail toxique issu de l'incinération", de l'industrie et du trafic "important, tant local qu'international" qui traverse la vallée. Interrogé par France Bleu Pays de Savoie, le préfet de la Haute-Savoie a indiqué qu’il allait répondre au collectif.