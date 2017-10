Vallée de l’Arve : il faut à nouveau lever le pied sur l’A40

A compter du 1er novembre, la limitation de vitesse sur l’autoroute Blanche passe à de 130 à 110 km/h. C’est l’une des mesures du Plan de protection de l’atmosphère (PPA) de la Vallée de l'Arve.

Terminé les 130 km/h. Du 1er novembre au 31 mars 2018, la vitesse maximale autorisée sur l’A 40 est abaissée à 110 km/h (entre le col d’Évires et la bifurcation A40/A410 à Scientrier, ainsi que de la douane de Vallard jusqu’au Fayet). Cette limitation temporaire est validée par un arrêté préfectoral et entre dans le cadre du Plan de protection de l’atmosphère de la vallée de l’Arve signé en 2012.

Rouler moins vite, c’est émettre moins de polluants. "Quelques pourcents de moins sur les émissions d’oxyde d’azote et de particule fine, c’est bénéfique pour la population qui habite près de l’autoroute. Il faut respecter cette règle", indique Stéphane Socquet d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes (observatoire agréé par le Ministère de la Transition écologique pour la surveillance et l’information sur la qualité de l’air dans la région). L’hiver dernier, plus de 3 000 automobilistes avaient été verbalisés pour non-respect de l’arrêté préfectoral.

Cette limitation de vitesses est nécessaire. L’abaissement de 130 à 110 a un effet favorable (…) il suffit de voir sa réduction de consommation, elle est proportionnelle à la réduction des émissions atmosphériques du véhicule." - Stéphane Socquet, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes