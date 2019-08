Vallée de Munster : au mois d'août, il y a moins de monde dans les bureaux des entreprises

Le mois d'août bat son plein en ce moment et les entreprises tournent au ralenti. D'ailleurs, près de 40% d'entre elles ferment dans le courant du mois et selon l'INSEE, un français sur deux est en vacances les trois premières semaines d'août.

Il y a donc moins d'activité dans les entreprises et moins de personnel en ce moment. Une tendance que l'on ressent à l'entreprise l'Univers de l'Emballage installée à Wihr-au-Val, dans la vallée de Munster.

C'est la filiale alsacienne du numéro 3 en France de la vente d'emballage et spécialiste de la sous-traitance industrielle. Sur les 34 personnes travaillant dans les bureaux et au conditionnement, une bonne moitié est en vacances. Certains employés qui restent doivent s'adapter aux absences.

L'ambiance est plus détendue, il y a moins de monde dans les bureaux. C'est plus sympa, les gens sont plus décontractés," Olivier Dontenville, chef des ventes