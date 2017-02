Vallée du Rhône : Alizarine risque de couler

La péniche, propriété d'un couple d'ardéchois, transporte les vins de la région jusqu'à Paris. Une solution "écolo" mais menacée par la liquidation judiciaire.

Cécile Sauthier et Raphaël Sauzéat, le couple d'ardéchois qui transporte du vin depuis 2 ans à bord d'une péniche entre la vallée du Rhône et Paris ne s'en sort plus .

Avec 40.000 euros de déficit, leur coopérative est en cessation de paiement.

Lors de son lancement, en 2015, Alizarine avait reçu un accueil enthousiaste du ministère de l'environnement , mais la réalité économique a rattrapé les propriétaires de la péniche . Le transport fluvial , beaucoup plus long que par la route, est aussi trois fois plus cher. Et si tout le monde salue l'initiative écologique, les clients sont rares. La péniche, pleine à l'aller, redescend à vide du nord de la France : 3000 euros de perte à chaque fois.

Le dossier Alizarine passera devant le tribunal de commerce d'Aubenas le 28 février. Les gérant de la coopérative misent sur un redressement judiciaire. Pour trouver les 70.000 euros qui permettraient de relancer leur affaire , ils vont lancer une souscription et changer de statut pour faire entrer de nouveaux investisseurs.

Renseignements par téléphone au 06.86.71.34.73 ou par internet : contact@bateau-alizarine.fr