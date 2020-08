Valognes : devenir mécène d'un projet d'habitat en "béguinage"

L'hôtel particulier Sivard de Beaulieu à Valognes devrait accueillir prochainement des personnes âgées dans un système d'habitat solidaire. Pour atteindre son but, l'entreprise porteuse du projet appelle aux dons.

Le projet de "Béguinage solidaire" imaginé dans l'ancien hôtel particulier Sivard de Beaulieu près de la gare de Valognes a pris du retard, mais il est toujours sur les rails. La volonté de ses promoteurs de faire au maximum appel à des entreprises locales pour réaliser les travaux, et malheureusement, la crise qui est passée par là, expliquent que le chantier dont le démarrage avait été envisagé dès janvier dernier ne soit toujours pas entamé. Peu importe, ça ne remet pas en cause la réalisation.

"Nous sommes heureux aujourd'hui car l'essentiel des travaux va être réalisé, comme nous le souhaitions, par des entreprises de la région", se félicite Tristan Robet, l'un des cofondateurs de l'entreprise "Béguinage solidaire". En l'occurrence, ce sont ainsi environ 4 millions d'euros qui vont être injectés dans le secteur local du bâtiment. Car l'ambition, c'est de transformer l'actuel hôtel particulier inoccupé depuis des années, en 28 logements réservés à des personnes âgées et de tous niveaux sociaux. De futurs locataires qui disposeront de services et d'une présence professionnelle pour les aider en cas de difficultés. Quatre logements seront d'ailleurs réservés à des travailleurs ou anciens travailleurs handicapés de l'ESAT situé à proximité.

Le montant des futurs loyers dépendra en partie du succès de l'appel aux dons

Si le projet dont le suivi opérationnel assuré par un Valognais Pierre Manuelle, est soutenu par la mairie de Valognes, le Conseil départemental mais aussi la Fondation de France, "il est important pour nous de montrer que ce système d'habitat innovant est aussi plébiscité par la population locale", souligne Tristan Robet. C'est la raison pour laquelle, depuis quelques jours, des panneaux fixés sur le mur d'enceinte de l'hôtel particulier incitent particuliers et entreprises du secteur à participer au financement du projet via un don. "Le don donne droit à réduction d'impôt" précise Tristan Robet avant d'ajouter, "cette participation des donateurs est très importante car selon son niveau, elle permettra de limiter l'emprunt et donc de baisser le montant des loyers des futurs résidents. "

Cet appel au don va durer jusqu'à la fin de l'année. Pour y participer, rendez-vous sur le site beguinagesolidaire.fr. Les travaux devraient ensuite débuter en début d'année 2021 et les promoteurs du béguinage espèrent une livraison des logements et l'emménagement des premiers habitants à partir de la rentrée 2022.