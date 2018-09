Vandœuvre-lès-Nancy, France

Ce vendredi, trois élus de Vandoeuvre ont fait le tour du centre commercial "les Nations". Accompagnés de quatre agents de la police municipale et nationale, ils ont distribué un courrier aux patrons des cafés pour qu'ils rappellent à leurs clients qu'il est interdit de fumer dans les lieux publics fermés. Une action qui fait suite à des plaintes de riverains. Depuis l'été dernier ils sont de plus en plus nombreux à se plaindre des fumeurs du centre commercial. Le maire de Vandoeuvre, Stéphane Hablot, a saisi le préfet de Meurthe-et-Moselle à ce sujet.

"Quand on rentre ici on sent la cigarette"

Dans le centre commercial "les Nations", il suffit de baisser la tête pour voir par terre, quelques mégots de cigarettes abandonnés, "quand on rentre ici on sent la cigarette" raconte Rachel, "je veux bien que les gens fument mais pas à l'intérieur, ça nous enfume" poursuit cette habituée des lieux. "Certains clients de ces établissements ne respectent pas les dispositions sur le tabagisme" ajoute Gérard Stcherbinine, l'ajoint au maire et chargé de mission "prévention sécurité", "il y a déjà eu des rappels à la loi et des contraventions ont été relevées. Certains établissements qui laissaient faire ont aussi déjà été avertis" poursuit-il.

Dans les cafés, les panneaux "interdiction de fumer" sont bien visibles et pourtant, certains clients ne respectent pas la loi. Et pour ce tenancier, il ne faut pas faire porter la responsabilité de ces incivilités sur les seuls commerçants "On se sent abandonné" explique t-il, "il faudrait une présence policière fréquente pour que ceux qui fument à l'intérieur se découragent".

Fumer dans un lieu public clos est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 450 euros