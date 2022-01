Vandœuvre-lès-Nancy : mobilisation syndicale deux ans après le suicide d'un salarié d'une grande surface

"La justice doit passer. Les responsables doivent être condamnés", ce sont les mots inscrits sur les tracts du syndicat Force Ouvrière distribués ce samedi aux clients de l'hypermarché Leclerc de Vandoeuvre-lès-Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Il y a deux ans, Maxime Cherry, salarié du magasin âgé 34 ans et délégué syndical FO mettait fin à ses jours sur son lieu de travail. Deux ans plus tard, le syndicat dénonce le délai de traitement de la justice.

"Il ne se passe rien, le dossier est enterré, nous ne voulons pas que le suicide de Maxime tombe aux oubliettes" explique Frédéric Nicolas, secrétaire général de l'union départementale de Force Ouvrière qui souhaite que "la justice passe à la vitesse supérieure afin que les poursuites pénales soient enclenchées".

Dans cette affaire, un des supérieurs hiérarchiques de Maxime Cherry est directement visé et accusé par le syndicat d'avoir harcelé le salarié et d'être à l'origine de son suicide. "Il était dans un cercle où il n'avait plus les moyens psychologiques et physiques de porter plainte, il était à bout, précise Frédéric Nicolas. Dans la lettre que Maxime a laissé, il explique que pour éviter d'en venir aux mains avec son supérieur il a préféré se suicider". Au moment des faits, le parquet de Nancy précisait que dans cette lettre, le salarié faisait état de difficultés liées à son travail, ainsi que de difficultés personnelles.

Fin de l'analyse du dossier dans quelques semaines

Le parquet de Nancy évoque aujourd'hui "une affaire complexe composée de plusieurs centaines de documents", selon le procureur de la République François Pérain "il ne s'agit pas d'une simple procédure pénale".

François Pérain précise que les procédures de la police nationale et de l'inspection du travail ont été déposées en mars 2021, "l’analyse de ce dossier devrait se terminer dans les semaines à venir" précise le procureur. Un dossier "traité par le parquet de Nancy qui dispose des moyens dont il dispose" souligne également François Pérain précisant que depuis novembre "le parquet est très sollicité sur ce dossier".