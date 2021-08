Vannes : 200 personnes réunies pour le premier rassemblement du collectif "Peuple libre"

Environ 200 personnes se sont retrouvées sur l'esplanade du port à Vannes (Morbihan) pour manifester leur opposition au pass sanitaire. Quelques heures plus tôt, la loi instaurant l'extension du pass sanitaire et la vaccination obligatoire des soignants a été validée par le Conseil Constitutionnel.

Ils se sont retrouvées devant une banderole "Non à l'apartheid sanitaire". Quelques 200 manifestants réunis à Vannes (Morbihan) sur l'esplanade du port ce jeudi 5 août en fin de journée pour se prononcer contre l'extension du pass sanitaire.

La loi relative à la gestion de la crise sanitaire instaurant l'extension du pass sanitaire et la vaccination obligatoire des soignants a été validée ce jeudi par le Conseil constitutionnel, qui a en revanche censuré les dispositions relatives à l'isolement obligatoire des personnes diagnostiquées positives au Covid-19. "Ce n'est pas une surprise", répond Rémi Tell, président du collectif "Peuple libre" à l'initiative du rassemblement. "Les Français doivent se mobiliser dans la rue, pacifiquement, démocratiquement mais ils doivent le faire massivement puisque à la rentrée, les premiers salariés seront licenciés, vous allez avoir des enfants exclus de leur classe pour avoir refusé d'être vacciné. Je crois que ce n'est pas la vie, le monde que toute personne veut désirer", ajoute le jeune homme.

Le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de la loi sanitaire prévoyant qu'un CDD ou contrat d'intérim puisse être rompu "avant son terme" par l'employeur faute de pass sanitaire, mais a validé la procédure de suspension du contrat de travail sans rémunération pour les CDI. Le ministère de l'Education a de son côté indiqué que dans le cas d'une contamination dans la classe : si un cas positif se déclare dans une classe de collège ou de lycée, seuls les élèves vaccinés pourront continuer de venir en cours. Les non-vaccinés devront suivre les cours à distance, depuis chez eux.

Les manifestants présents sont inquiets et estiment que leurs libertés reculent. "Comment est-ce qu'on peut tolérer au pays des lumières de se faire raboter nos droits de la sorte ?", demande l'une d'entre elle, "c'est insupportable on ne récupérera rien, tous les verrous ont sauté les uns après les autres. Aujourd'hui il y a un petit peu de monde, samedi on remet ça et je suis sûre que le mois de septembre sera très très chaud", prédit la manifestante.