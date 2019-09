Vannes accueille le 126 ème congrès national des sapeurs pompiers

Vannes, Morbihan, France

3 500 pompiers venus de tous les départements et de plusieurs pays se retrouvent pendant 4 jours à Vannes. 350 entreprises exposent leurs nouveautés au parc des expositions. Le congrès national des sapeurs pompiers c'est aussi l'occasion de renforcer les liens avec le grand public. Des démonstrations vont se dérouler sur l'esplanade du port de Vannes, en centre ville. Plus de 50 000 visiteurs sont attendus.

Le congrès des pompiers c'est l'occasion de découvrir les différentes facettes du métier et tous les types d'interventions © Radio France - François Rivaud

Incendies, fuite de gaz, accidents domestiques, accidents de la route, recherche de personne à terre ou sur l'eau... les types d'intervention sont nombreux et très différents. Les pompiers sont très sollicités : par exemple, dans le Morbihan, ils effectuent autour de 45 000 interventions par an. Pour cela il faut des moyens humains : le département compte 65 centres de secours et 3 000 sapeurs pompiers, dont 350 professionnels.

"Le casse tête, c'est le recrutement de pompiers volontaires"

Le lieutenant Jean Marc Pédron commande le centre de secours de Carnac. "On est à flux tendu, dit il et la question principale c'est plus la disponibilité que le nombre".

Le centre de secours de Carnac compte 3 pompiers professionnels, bientôt 4 et 60 volontaires. © Radio France - François Rivaud

Les pompiers de Carnac effectuent également des interventions dans les communes de Locmariaquer, Saint Philibert, La Trinité et Plouharnel. Ils vont plus loin quand c'est nécessaire. En juillet 2018 ils étaient parmi les premiers à Quiberon après l'explosion de gaz qui a soufflé plusieurs bâtiments. Le centre de secours de Carnac effectue 1600 interventions par an en moyenne dont 400 en juillet et août. Il surveille également les plages tous les étés. Pour trouver plus facilement des pompiers volontaires, le Service départemental d'incendie et de secours du Morbihan passe des conventions avec les entreprises et les communes.

Une grande exposition de véhicules anciens

Une grande exposition de véhicules anciens est installée sur la promenade de la Rabine. C'est à voir. C'est un déluge de couleur rouge !