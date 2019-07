Vannes, rive gauche du port, un important projet urbain pour les 10 prochaines années

La rive gauche du port de Vannes va connaitre un profond changement. Les anciens immeubles de bureaux, des entrepôts et autres friches, vont laisser la place à des logements, un hôtel et divers équipements de loisirs. 3 équipes travaillent sur le sujet. Le lauréat sera désigné en octobre.

Vannes, Morbihan, France

C'est un lieu chargé d'histoire. Espace d'échouage pour les bateaux, la rive gauche du port de Vannes, accueille au fil des siècles, différentes activités, chantiers navals, entrepôts. Une fonderie qui fabrique des clous et des pièces pour les navires de commerce, s'y installe à la fin du 19 ème.

Puis les services de l'Etât investissent les lieux au début des années 1950. Des bureaux pour l'administration. Ils seront occupés jusqu'en 2016.

Les services de l'Etât ont occupé ces bureaux jusqu'en 2016 © Radio France - François Rivaud

La rive gauche du port de Vannes aujourd'hui, ce sont des bâtiments délaissés ou occupés temporairement, comme en ce moment par le projet éphémère de street art "Dédale". Ce sont aussi des parkings, des bâtiments vétustes, comme ceux du club nautique. Le long du port, court le chemin de halage, très emprunté par les promeneurs et les vélos.

Le chemin de halage, entre le port et les bâtiments désaffectés © Radio France - François Rivaud

Et de l'autre côté, derrière les bâtiments, la rue du Commerce. Un axe emprunté et à requalifier.

La rue du Commerce, parallèle au port de Vannes © Radio France - François Rivaud

Au total, une zone de 8 hectares à réinventer.

3 équipes, sur les 10 équipes d'architectes et d'urbanistes au départ, sont encore en lice. Toutes les 3 proposent bien sûr des logements : cela va de 467 à 657 en fonction des projets. Des commerces, notamment des restaurants, un hôtel, une crèche, des équipements culturels et des parkings, entre 550 et 630 places, complètent l'offre. La base nautique sera refaite à neuf. Le coût des aménagements est évalué entre 400 et 450 millions.

Cela ne coûtera pas un centime à la collectivité, dit-on à la mairie de Vannes.

Voici quelques esquisses des 3 projets :

Une esquisse du projet "Quais du Golfe" mené par Sembreizh

Esquisse du projet "Le port - jardin(s)" porté par la Compagnie de Phalsbourg et CEFIM

Esquisse du projet "Vannes rive gauche" mené par Eiffage

A partir du jeudi 11 juillet et jusqu'au 1 er septembre, vous pouvez voir une exposition présentant les 3 projets. Pour une meilleure vue d'ensemble, elle a été installée ... rive droite du port, à hauteur du street park !