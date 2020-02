Vannes : une aire de jeux inclusive pour tous les enfants valides ou handicapés

C'est la première aire de jeux inclusive de Bretagne et une des plus grandes de ce type en France. L'aire de jeux, située dans le quartier de Tohannic, à Vannes, propose une trentaine de jeux destinés aux enfants valides et aux enfants en fauteuil, déficients visuels ou auditifs.