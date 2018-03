Vidauban, France

Le pont de l'Entraigue est un pont naturel et ce jeudi 1er mars dernier, il s'est fissuré et il a cédé. Avec l'effondrement du pont, certains câbles qui permettent d'acheminer l'eau potable se sont rompus. La mairie de Vidauban informe de la situation au fur et à mesure sur son site internet.

Distribution d'eau potable à la salle polyculturelle

Depuis jeudi dernier, les services de la commune, préfecture et Croix rouge s'activent pour organiser l'alimentation en eau potable. Dimanche dernier, 11.000 bouteilles d'eau ont été distribuées dans la salle polyculturelle. Ce lundi 5 mars, encore 1.000 habitants étaient toujours privés d'eau potable.

Deux circuits d'alimentation en eau potable

A Vidauban, seule une partie de la ville est touchée car l'eau potable arrive par deux réseaux différents et pour le moment, il y en a qui tient encore malgré l'effondrement du pont. Le maire de Vidauban est très inquiet, Claude Pianetti raconte qu'il fait "tout son possible"pour rétablir la situation. Il a passé la nuit de dimanche à lundi sur le terrain pour tenter de trouver des solutions.

Grâce aux premiers travaux, l'alimentation en eau dans le centre-ville a été rétablie. En revanche, elle reste défaillante dans les quartiers extérieurs de la commune. Les travaux de réparations des câbles reprennent ce lundi 5 mars au matin comme la distribution de bouteilles d'eau potable dans la salle polyculturelle de la commune.