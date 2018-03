C'est une décision inattendue : la justice donne raison à la ville de Varangéville. Le permis de construire accordé par la commune a été validé, ce vendredi, par le tribunal administratif de Nancy. La préfecture de Meurthe-et-Moselle demandait sa suspension au nom du principe de précaution, en raison des risques d'affaissements des sols liée à l'activité de la mine de sel.

Pour le maire de la commune, René Bourgeois, cette victoire, très symbolique, ouvre de nouvelles perspectives. "Ça va faire jurisprudence pour la suite des événements parce que des dossiers comme ça on en a des dizaines", se réjouit-il. Dans un premier temps, ce sont 10 logements qui pourront être aménagés dans un bâtiment vendu par l'entreprise Orange.

17 ans de blocage

Depuis le début des années 2000, l'urbanisme est gelé dans la commune minière. Pour toute construction, les particuliers comme les promoteurs doivent passer par le Centre Scientifique et Technique (CST) du bâtiment. "Quand on pense que même pour une petite véranda, il faut que les pétitionnaires passent par le CST, on estime que ça va trop loin", s'insurge l'élu.

La mine de Varangéville fournit chaque hiver le sel de déneigement. C'est la dernière mine en activité en France.