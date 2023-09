Varces : un nouveau général à la tête de la 27e BIM, Brigade d'Infanterie de Montagne

Marié, père de 6 enfants, le Général Catar a fait Saint-Cyr. Il a également été engagé en opération au Tchad, en Bosnie et en Afghanistan. Il a été chef d'Etat-major de l'opération Barkhane au Mali. Mais il connait bien les troupes de montagne où il a servi, au sein du 13e BCA de Chambéry, Bataillon de Chasseurs Alpins, de 1996 à 2003.

Entre 2013 et 2015, il avait pris le commandement du 7ème BCA de Varces avant de rejoindre l'Etat-major des armées. Bref, comme il le dit lui-même, la 27ème BIM, il l'a dans la peau. "Je la commande avec passion, c'est une brigade qui m'a forgé, comme homme. comme officier. J'y ai passé la moitié de mes 30 ans de carrière." dit-il. "Cela explique ma fierté mais aussi mon humilité pour bien servir l'ensemble des troupes de montagne."

La 27e BIM, attractive pour les jeunes

Le Général Catar est donc à la tête de 6900 hommes et femmes et de 1200 réservistes. Les troupes de montagne sont attractives pour les jeunes, mais il faut ensuite savoir les garder. "Notre école de sous-officiers à Chamonix attire. On prend 36 jeunes par an alors que plus de 120 se présentent. A nous ensuite, de bien former ces soldats et de leur donner envie de rester. Notre deuxième effort, ce sera clairement la modernisation de la Brigade, avec, par exemple l'arrivée de véhicules Serval au 7e BCA."

En 2024, la 27è BIM assurera la sécurité des JO à Paris mais aussi à Marseille.

Marque déposée

Les troupes de montagne viennent de déposer leur marque à l'INPI (institut de la propriété intellectuelle) au titre du patrimoine immatériel de la montagne. C'est une première dans l'Armée de Terre. Elles s'inspirent ainsi de la Patrouille de France, des Pompiers de Paris ou encore de la Marine nationale qui ont déjà déposé leur marque.