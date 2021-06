Variant Delta de la Covid-19 à Ballaison : "C’est le branle-bas de combat mais nous sommes sereins"

DERNIERE MINUTE - Ce lundi soir à 20 heures, la mairie de Ballaison annonce que sur les 115 personnes testées ce jour, aucun cas positif n'a été détecté.

À Ballaison, commune de 1500 âmes située entre Annemasse et Thonon-les-Bains, la place de la mairie a été transformée en centre de dépistage. Deux tentes blanches ont été montées et à l’intérieur, ce lundi, le personnel de la Croix Rouge et des infirmiers ont enchaîné les tests PCR. "Ce matin, j’ai reçu un SMS de la CPAM, explique un habitant. On me demandait de venir me faire tester car des cas de variant Delta ont été détectés, ce weekend, chez des personnes du village."

📻 REPORTAGE - Opération de dépistage à Ballaison après la découverte de plusieurs cas du variant Delta. Copier

Branle-bas de combat

Le maire de la commune a été alerté dimanche matin. "Quatre personnes d’une même famille ont été testées positives à ce variant indien, explique Christophe Songeon. Je n’ai pas d’autres informations." Dimanche soir, la préfecture de Haute-Savoie et l’ARS (Agence régionale de santé) ont annoncé la mise en place de cette campagne de dépistage. "C’est le branle-bas de combat mais nous sommes sereins", assure l’édile. "Il faut trouve l’équilibre et que cela ne devienne pas une psychose. L’important est de montrer à la population que les autorités ont mis tout en place pour les tester et les vacciner."

Ce mardi, la préfecture de Haute-Savoie et l’ARS organisent à Ballaison une opération de vaccination, sans rendez-vous avec le vaccin Pfizer. Elle se déroulera de 14 heures à 20 heures à la Salle des fêtes communale, 230 impasse de Thenières.

La variant Delta à Ballaison, je ne vous cache pas que c'est une petite surprise." - Christophe Songeon, maire de Ballaison

📻 ÉCOUTEZ Christophe Songeon, le maire de Ballaison. Copier

À Ballaison (Haute-Savoie), les habitants sont venus passer des tests PCR. © Radio France - Richard Vivion

Entre inquiétude et fatalisme

"La réaction a été rapide", se félicite une habitante de Ballaison, heureuse de pouvoir se faire dépister. "Moi je suis inquiète quand je voie comment le variant Delta se propage notamment en Russie", indique une quinquagénaire. Ce mardi, elle viendra se faire vacciner. "Il ne faut pas non plus dramatiser, tempère Fabienne. On se fait tester, on reste prudent et on passera le cap."