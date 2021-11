Variant Omicron, vaccin, nouvelles restrictions : le préfet de Côte-d'Or face à la 5e vague de covid

Prendre de vitesse la cinquième vague avec la troisième dose contre le Covid, c'est l'objectif fixé par le gouvernement en Côte-d'Or depuis ce weekend. Fabien Sudry le préfet de Côte-d'Or répond à nos questions.

France Bleu Bourgogne : l'Etat muscle le jeu concernant les gestes barrières, avec notamment le retour du masque en centre ville, à Dijon et à Beaune. C'était inévitable ?

Fabien Sudry : Oui, c'était devenu nécessaire parce qu'il faut réévaluer notre protection à l'égard de ce virus qui continue à se diffuser sur le territoire national et naturellement, sur la région et sur le département. Nous étions ces derniers jours en taux d'incidence sur le département de la Côte d'Or à 140. Je rappelle qu'il y a un mois, nous étions à 20, 25. Donc, c'est une progression Rapide, il était nécessaire de réajuster notre dispositif de protection. C'est ce que nous avons fait.

Est-ce que vous imaginez également que d'autres villes, côte-d'oriennes, soient concernées ? Châtillon-sur-Seine, Montbard, où il y a aussi sans doute des marchés de Noël en plein air ?

Le port du masque est redevenu obligatoire dans tous les espaces clos et tous les établissements recevant du public. C'est une mesure à caractère national et dans chaque département, le préfet, après échange avec les autorités locales, a la possibilité d'aller plus loin sur le port du masque. En ce qui me concerne pour le moment, mais ça dépendra de l'évolution de la situation, j'ai décidé de réimposer le port du masque dans le plein centre-ville de Beaune et dans le centre historique de Dijon.

On a quand même l'impression de revivre le même film. Et pourtant, nous sommes en majorité vaccinés. C'est un peu difficile à comprendre.

Nous sommes en présence d'une épidémie qui nous joue quelques tours, qui n'est pas totalement terminée. Mais je pense qu'il ne faut pas sombrer aussi dans une trop grande inquiétude. Nous avons maintenant les outils, nous savons comment mieux nous protéger. Il y a bien sûr la vaccination, il y a les gestes barrières, il y a le télétravail. Il faut tout simplement les utiliser. Ça permettra de la contrarier, de l'atténuer masqué.

Pass sanitaire obligatoire dans les bars et les restaurants. Est-ce que vous allez augmenter les contrôles ? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de verbalisations jusqu'à présent?

Nous avons un rythme de contrôles ces derniers jours, qui est de l'ordre d'une quinzaine sur le département. Dans les établissements recevant du public et notamment dans les bars et les restaurants, nous n'avons d'ailleurs pas observé de difficultés particulières dans ces établissements, ce qui est plutôt ce qui est plutôt encourageant. J'observe que les professionnels ont le souci d'appliquer, d'appliquer les différentes mesures, notamment le pass sanitaire, qui est d'ailleurs bien compris par nos concitoyens. Mais nous allons réévaluer le niveau de contrôle

La Côte-d'Or va-t-elle pouvoir vacciner les 350.000 personnes éligibles à la troisième dose ?

Je crois que ça doit être suffisant. L'Agglomération de Dijon représente entre 65 et 70 du besoin de vaccination dans le département. Nous avons décidé de maintenir le grand centre de vaccination du multiplexe de Dijon que nous avions envisagé de fermer. Donc, il a été ouvert. Il va rester ouvert. Il va rester ouvert et nous avons par ailleurs trois, trois, trois autres centres, l'un sur le centre commercial de la Toison d'or, qui est d'ailleurs assez fréquenté sur le nord de Dijon, le. Le centre, qui est ouvert sur le. De là les portes du Sud sur la commune de Chenôve, il y a toujours un centre de vaccination sis à CHU de Dijon. Cela doit nous faire face avec en plus les 12 centres dans d'autres villes du département, de faire face ou de faire face aux besoins. Je crois qu'il ne faut pas également oublier qu'il y a la possibilité d'aller voir son médecin pour se faire vacciner. La médecine de ville vaccine les professionnels qui ont cette possibilité, les professionnels médicaux, paramédicaux. Il y a également les pharmaciens. Donc, c'est tout un réseau centre de vaccination vaccinaux, bus aussi. Vous savez, cette équipe mobile qui vaccine dans le département et les professionnels de santé. On doit pouvoir faire face à la troisième dose qui se profilent pour 350.000 personnes.