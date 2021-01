VIDÉO - Variante du Covid-19 près de Rennes : "ce sont essentiellement des cas asymptomatiques"

Un foyer épidémique de ce qui semble être la variante britannique du Covid-19 a été recensé en Bretagne. Sept résidents et deux professionnels de santé de l'unité de soins longue durée du pôle gériatrique de Chantepie près de Rennes ont été contaminés par le virus.

"Ce soir je ne sais toujours pas si il s'agit de cas britanniques," insiste Julie Bia la responsable du pôle médico-social ce jeudi 7 janvier. Le virus a d'abord été détecté en début de semaine chez un résident fiévreux. "Nous avons appliqué la même procédure que nous appliquons depuis le mois de mars. Nous avons isolé cette personne et nous avons lancé un dépistage massif de tous les résidents du service," poursuit Julie Bia. Quatre nouveaux cas ont alors été détectés parmi des résidents (âgés en moyenne de plus de 80 ans) et trois chez des professionnels.

Résidents et professionnels mis à l'isolement

"Un nouveau dépistage a alors été lancé dans la deuxième aile du service." Lors de cette deuxième campagne, trois résidents et une professionnelle de santé ont également été testés positifs au virus. Ils auraient été contaminés par la variante britannique. "Les résidents malades sont quasiment tous asymptomatiques. Sans test nous n'aurions peut-être jamais su qu'ils avaient le Covid," explique Julie Bia.

Ces patients ont été isolés dans une unité spéciale et les autres résidents du service sont désormais dans leur chambre. Les temps de partage ont été annulés et les visites sont interdites. Les professionnels sont rentrés chez eux. Les résultats des tests ont été transmis à l'Institut Pasteur pour confirmer qu'il s'agit bien de la variante britannique du virus. Un nouveau dépistage massif aura lieu dans une semaine au sein de l'unité de soins longue durée qui compte une soixantaine de résidents.

Cette souche ne rend pas plus malade que les autres.

Selon plusieurs sources, la variante du virus aurait pu être importée par le fils d'une soignante de l'établissement de retour d'Angleterre. De son côté, le professeur Matthieu Revest, infectiologue au CHU de Rennes ne se montre pas inquiet face à cette nouvelle variante. "Cette souche-là, ne rend pas plus malade que les autres. Elle a l'air plus contagieuse, pendant plus longtemps, mais on doit parler au conditionnel, car nous n'avons pas de certitudes. Aujourd'hui, il n'y a pas de forme plus grave chez les patients, et il y a autant d'asymptomatiques avec cette souche qu'avec les autres."