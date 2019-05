Variante très ludique du tennis, le padel est en plein essor en Haute-Savoie

Arrivé d'Amérique du Sud via l'Espagne, le Padel gagne du terrain en Haute-Savoie. Une dizaine de courts existent dans le département. Autant sont en projet. illustration de cet engouement pour ce sport de raquette ludique, et convivial à Seynod sur la commune nouvelle d'Annecy.

Seynod, Annecy, France

Une raquette, style raquette de plage, une balle, un petit terrain de tennis de 20 m sur 10, entouré de parois en verre, voilà le décor du sport en plein essor en ce moment en France et en Haute-Savoie: le padel, à ne pas confondre avec le paddel , son homonyme pratiqué sur l'eau avec une planche et une rame.

Le padel est une des disciplines gérées par la fédération française de tennis.

De plus en plus de sportifs, et pas seulement des joueurs de tennis se mettent au padel. C'est une variante très ludique, et accessible à tous, à la fois du tennis, et du squash.

Le padel se joue en double, deux contre deux, donc il est aussi très convivial.

Illustration au club de tennis de Seynod, sur la commune nouvelle d'Annecy, où deux terrains de padel ont été inaugurés au mois d'avril.

Le reportage de Marie AMELINE à Seynod en Haute-Savoie Copier

En haute-Savoie il existe actuellement une dizaine de terrains, à Annecy Marquisats, Annecy Seynod, Pringy, Sevrier, Annemasse, Thonon-les-Bains, Marignier, Vallières.

En Savoie, impossible de jouer pour l'instant faute d'installation. Un terrain devrait voir le jour à l'automne à Chambéry, au club de Buisson Rond.