Variants du coronavirus en Dordogne : cinq autres foyers identifiés avec Nontron

Six foyers de contamination aux variants brésiliens et sud-africains ont été identifiés en Dordogne selon l'Agence régionale de Santé. Photo d'illustration

Six foyers de contaminations aux variants du coronavirus brésiliens et sud-africains ont été identifiés en Dordogne annoncent ce lundi 15 février l'Agence régionale de santé et la préfecture de la Dordogne. Ces foyers sont situés à Nontron mais aussi à Lolme, La Force, Saint-Médard-de-Mussidan, Mussidan et Château-l'Evêque.