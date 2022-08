Variole du singe : trois cas détectés dans un camping du Var

L'ARS annonce ce jeudi dans un communiqué que trois cas de variole du singe ont été détectés ce mercredi dans un camping du Var. La commune n'est pas précisée. Selon l'Agence Régionale de Santé, il s'agit d'une "contamination intrafamiliale préalable à l'arrivée de ces personnes sur le camping." L'ARS précise que les personnes contaminées ont été "isolées et ont quitté les lieux" et que leur "état de santé n'inspire pas d'inquiétude."

Le personnel et les résidents du camping ne sont pas isolés

Elle précise également que la famille concernée n'a eu, durant son séjour au camping qui a duré du 6 au 11 août, "aucun contact étroit et prolongé avec d'autres vacanciers ou avec le personnel du camping." L'ARS ajoute que la famille a utilisé les sanitaires et douches du camping mais "en dehors du foyer familial" et rappelle que "la transmission via les surface est très faible." "Les mesures d'hygiène comme le nettoyage des locaux et la lavage des mains permettent de réduire et limiter le risque de contamination."

Par conséquent, il n'a pas été décidé d'isoler ni de vacciner les personnels et résidents du camping. Toutefois, toutes ces personnes sont invitées à surveiller leur état de santé et à consulter un médecin si des symptômes "évocateurs" apparaissent comme : la fièvre, des maux de tête, des ganglions, des douleurs musculaires, des éruptions cutanées...

Selon l'ARS, la variole du singe est "une maladie infectieuse virale causée par le virus MonkeyPox". Ce virus circule dans plusieurs pays d'Europe, notamment la France. "Dans la majorité des cas, c’est une maladie bénigne qui dure de 2 à 3 semaines." En cas de questions sur la variole du singe, notamment la vaccination, l'ARS conseille de contacter le : 0 801 90 80 69 (appel et services gratuits, anonyme et confidentiel). Ce numéro est joignable tous les jours de 8h à 23h.