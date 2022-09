Variole du singe : un nouveau centre de vaccination préventive ouvre ses portes à Nantes

Un nouveau centre de vaccination contre la variole du singe vient d'ouvrir au gymnase Léo Lagrange près du CHU, à Nantes. L'endroit a déjà servi contre le Covid-19. Ouvert les mercredis, samedis et dimanches, il vise à vacciner plus de 200 personnes par semaine.

Le gymnase Léo Lagrange à Nantes se transforme à nouveau en centre de vaccination. Cette fois c'est pour lutter contre la variole du singe, aussi appelé épidémie de "Monkey Pox", qui sévit en France depuis le mois de mai et qui a touché jusqu’à présent plus de 3.600 personnes.

Ce centre de vaccination préventive doit compléter l'offre de vaccination du CHU de Nantes, qui vaccine contre la variole du singe depuis le 13 juillet, ainsi que celle des six autres centres de vaccination préventive implantés dans la région, dont un à La Roche-sur-Yon. Il répond à une forte demande en Loire-Atlantique, puisque les créneaux du mercredi 7 septembre, jour d'ouverture, sont déjà réservés. Les réservations se font sur le site Doctolib.

Vacciner et informer

Plusieurs cabines de vaccination ont été installées dans le gymnase. Un groupe de 20 médecins et 80 infirmiers se relaient pour faire vivre le centre. Quatre infirmiers et infirmières et deux médecins sont présents sur site pour vacciner.

Le centre s'appuie sur 6 professionnels de santé ainsi que 6 agents de la Ville et de Nantes Métropole, ainsi que des représentants d’associations de prévention. © Radio France - Marek Khetah

Il y a aussi six agents de la ville et représentants d'associations de prévention comme AIDES, qui lutte contre le VIH et les hépatites virale : "Notre rôle sur site est d'accompagner les personnes qui se font vacciner et les informer pour qu'elles puissent identifier toutes les personnes à risque autour d'elles, et leur faire savoir qu'elles sont à risque", explique Vincent Meignan, coordinateur de l'association. Car au-delà des hommes qui ont des relations avec d'autres hommes, sont aussi concernées "les personnes transsexuelles, les hommes multipartenaires et également les personnes en situation de prostitution", précise l'ARS.

Les associations informent sur la maladie, et donnent messages de prévention, notamment autour des infections sexuellement transmissibles et proposent à ceux qui le souhaitent des dépistages complémentaires.

Le centre sera actif pendant deux mois, et son offre ajustée en fonction du nombre de doses disponibles et de la demande de créneaux.

L'épidémie diminue au niveau national mais en Pays de la Loire, 80 personnes ont contracté le virus jusqu'à aujourd'hui, selon l'ARS, dont 46 personnes en Loire-Atlantique.