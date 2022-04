Varsberg : des habitants mobilisés contre l'installation d'une nouvelle antenne-relais

Contre le projet d'installation d'un pylône accueillant des antennes-relais, une trentaine d'habitants de Varsberg, entre Boulay et Creutzwald, s'est mobilisée ce samedi matin. Ils dénoncent un projet menaçant le paysage et potentiellement dangereux pour la santé.

Un pylône de 38 mètres pourrait bientôt voir le jour à Varsberg, à quelques centaines de mètres des premières habitations : environ 300 mètres pour la maison la plus proche selon des riverains. Une trentaine d'entre-eux s'est mobilisée ce samedi matin contre ce projet de pylône accueillant des antennes-relais pour l'opérateur Free. Entre motifs sanitaire et environnemental, les raisons de la mobilisations ne manquent pas.

Un gâchis pour le paysage ?

"Je passe dans ce coin tous les jours, il y a beaucoup d'animaux", confie Christophe Varoqui, habitant à environ 500 mètres du lieu d'implantation du pylône, et président de l'association de défense du cadre de vie du Warndt. Il souhaiterait que Free parvienne plutôt à se mutualiser sur d'autres pylônes voisins, dont 3 accueillants l'opérateur Orange. En plus de ça, "Free est déjà présent sur 5 autre pylônes, pourquoi ont-ils besoin d'un de plus ?", se demande Jean Rinaldi, président en Moselle de la coordination citoyenne antenne-relais.

Conséquences sanitaires ?

Diane habite également à proximité et elle s'inquiète également pour la préservation du paysage. Or, elle se préoccupe également des conséquences éventuelles d'une telle installation sur la santé. "Scientifiquement, ce n'est pas encore prouvé que les ondes peuvent avoir un impact, mais on entend de plus en plus que c'est le cas", explique-t-elle. D'autant que la coordination citoyenne antenne-relais craint également qu'avec le passage à la 5G, les ondes soient encore plus puissantes, et donc plus dangereuses pour les riverains.