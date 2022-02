Vassieux-en-Vercors : discorde sur le projet de réaménagement du village

Un collectif de riverains de Vassieux-en-Vercors s'est monté et a publié une pétition contre le projet de réaménagement du village. Le maire de la commune se veut rassurant et insiste sur la concertation en cours pour déterminer les travaux futurs.

Quelques habitants de Vassieux-en-Vercors sont en désaccord avec le projet de réaménagement du village voulu par le conseil municipal, ils ont monté un collectif. Ils ont d'ailleurs publié une pétition contre le projet. C'est un bureau d'étude qui a livré les premières propositions dans un rapport publié sans filtre sur le site de la mairie. Un projet qui propose notamment l'installation de chaises longues sur l'ancien cimetière.

"Faire des aménagements sur un cimetière, ce n'est plus respecter les morts. Si on ne les respecte plus, ça devient difficile à vivre" explique Joël Teston, l'un des responsable du collectif d'habitants qui s'est monté contre le projet. Lui a sa grand-mère enterrée là. "C'est un cimetière désacralisé" précise le maire de Vassieux, Thomas Ottenheimer. Il convient tout de même : "c'est une erreur malheureuse, c'est une proposition du bureau d'étude, ça a échappé à notre vigilance. Je veux rassurer, il n'y aura pas de transats dans le jardin de la mémoire" précise-t-il. En même temps, le maire dit ne pas comprendre les oppositions, le projet ayant été inscrit dans la profession de foi de sa liste lors des élections municipales.

Des aménagements catégoriquement refusés

Le collectif est contre les aménagements envisagés autour du martyrologe, contre l'abaissement d'un mur, contre la piétonisation de la place du village, ... Pour Joël Teston, le projet ne fera que nuire à Vassieux. Il ne remet pourtant pas en cause le fait "qu'il faut moderniser le village, mais autrement". Sous-entendu, on ne fait pas n'importe quoi à Vassieux-en-Vercors, village martyr de la Seconde Guerre mondiale. Le maire prend pourtant des précautions. La partie historique ne sera pas touchée, elle sera juste mieux mise en valeur. Le but est de créer un cœur de village attirant.

Le réaménagement de la traversée du village consisterait en premier lieu à supprimer le rond-point © Radio France - Théo Metton-Régimbeau

Un projet à ses débuts

Le projet global de réaménagement du village n'en est qu'à ses débuts, le conseil municipal n'a rien validé. Mercredi dernier, la mairie a proposé des ateliers de travail entre les habitants et le bureau d'étude. Des discussions pour que les citoyens prennent part à l'élaboration des futurs aménagements. La première étape sera le réaménagement de la traversée du village. Là, il y a urgence car la vitesse des véhicules y est trop élevée : la municipalité souhaite voir ces travaux commencer avant la fin d'année.