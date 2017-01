Vaste distribution de vêtements et de couvertures aux sans-abris ce dimanche à Strasbourg

Le Collectif SDF Alsace va distribuer ce dimanche, entre 12h et 14h, devant la gare de Strasbourg, des couvertures et des vêtements chauds, ainsi que des produits d'hygiène.

Le Collectif SDF Alsace s'installera devant la gare de dimanche pour remettre des couvertures et des vêtements chauds, ainsi que des produits d'hygiène, aux sans-abris qui le solliciteront. Ses bénévoles ont collecté hier, dans une arrière-cour du quartier de Neudorf, les duvets, les pulls, les vestes que l'association redonnera gracieusement ce dimanche.

Les bénévoles collectent des vêtements chauds dans une arrière-cour de Neudorf © Radio France - Corinne Fugler

Les distributions du Collectif SDF Alsace, organisées en principe le premier dimanche de chaque mois, attirent beaucoup de monde, 200 à 300 personnes en moyenne. C'est bien plus que l'an dernier à la même époque. Ce sont essentiellement des hommes qui viennent se fournir auprès de l'association, qui compte parmi ses bénévoles des sans-abris et d'anciens SDF. On peut encore apporter des vêtements chauds, gants, chaussettes, bonnets, pulls, des duvets, des savonnettes, du shampoing, ce dimanche 8 janvier devant la gare de Strasbourg, près de la station de taxi, entre 12h et 14h.