Vaste opération d'enlèvement de voitures tampons dans le quartier de Planoise à Besançon

La police a procédé à une grande opération de retrait de voitures tampons ce vendredi à Besançon dans le quartier Planoise. En tout, 19 véhicules ont été retirées pour être resté stationné plus de sept jours à la même place. Le but est entre autres de désencombrer le parking.

L'opération a été impressionnante ce vendredi matin sur le parking rue de Fribourg dans le quartier Planoise à Besançon. Environ sept dépanneuses et une dizaine de salariés de la fourrière municipale ont retiré 19 véhicules tampons. Le terme "tampons" désigne des voitures qui restent stationnées plus de 7 jours à la même place. L'objectif de cette opération est de désencombrer le parking, mais aussi de lutter contre les automobiles qui ne seraient pas en règle ou encore laissées à l'abandon. Ces véhicules peuvent également devenir la cible d'incendies lors de violence urbaine.

Quelques habitants viennent négocier pour éviter la fourrière.

L'opération a débuté vers 9 heures du matin. La semaine dernière, la police a procédé à des vérifications d'assurance et de contrôle technique. De plus, ils ont réalisé des marquages sur les roues pour s'assurer que la voiture n'a pas bougé depuis plus de 7 jours. Ensuite, les forces de l'ordre ont listé les véhicules à retirer et ont transmis les informations aux salariés de la fourrière.

"Le but n'est pas d'enlever les voitures à tout-va. Si une voiture est en règle, propre et qu'elle est stationnée depuis plus de 7 jours nous ne l'enlevons pas automatiquement. Nous attendons de voir l'évolution de la situation dans les jours à venir", déclare le capitaine Perrin.

TEMOIGNAGE - le capitaine Perrin explique l'objectif de cette opération. Copier

Forcément, les dépanneuses, la présence d'une dizaine de policiers et des salariés de la fourrière attise la curiosité et l'inquiétude. Quelques habitants sont venus voir ce qu'il se passait et surtout s'assurer que leur voiture ne faisait pas partie de liste à retirer. "Moi, j'ai deux voitures. Il y en a une qui me sert pour les déplacements familiaux donc je ne roule pas toujours avec. Mais bon le policier m'a dit qu'il n'y a pas de souci. Je suis soulagé", avoue Antoine, un habitant du quartier.

La police a désigné les voitures à retirer. © Radio France - Dylan Jaffrelot

Il y a une semaine, des collègues ont entamé des vérifications. Notre simple présence a permis à une quinzaine de propriétaire de véhicules de se mettre en règle et de bouger de place. - Capitaine Perrin

Environ 7 dépanneuses ont participé à l'opération. © Radio France - Dylan Jaffrelot

Les policiers ont été conciliants avec les propriétaires de véhicules qui se présentaient. En général, une simple amende leur a été infligée, soit pour défaut d'assurance, soit pour défaut de contrôle technique, soit pour stationnement long. "Nous ne nous acharnons pas sur les gens", avoue le capitaine Perrin. Par contre tous ceux en défaut devront résoudre leur infraction sous peine de voir, cette fois-ci, leur voiture amenée à la fourrière.

REPORTAGE - le dispositif assez massif a interpellé certains habitants. Copier

D'ailleurs, les contraventions peuvent vite être salées. Les frais de fourrière s'élèvent à environ 126 euros, plus de probable frais de gardiennage à hauteur de 7 euros par jour. Il faut ajouter à cela une amende de 35 euros pour stationnement long. Et si en plus les véhicules présentes des défauts d'assurance (400 €) ou de contrôle technique (90 €) des amendes supplémentaires seront infligées.