Vaucluse : une plateforme en ligne pour rechercher plus facilement une place en Ehpad ou maison de retraite

La plateforme Via Trajectoire Grand Âge comprend désormais les 80 établissements (Ehpad, résidences autonomie) du Vaucluse. Elle a été inaugurée ce mardi et permet aux proches d'une personne âgée de trouver le lieu le plus adapté en fonction de la localisation, le budget, le dossier médical, etc.

Capture d'écran du site internet. - Yvan Plantey Le dispositif en ligne Via Trajectoire Grand Âge a été inauguré ce mardi à Vedène. Il doit vous aider dans les démarches si vous avez à placer un proche dans une maison de retraite ou dans un Ehpad. Le site recense déjà les établissements concernés dans 80 départements en France mais le Vaucluse n'est que le deuxième de la région PACA à en bénéficier, après les Alpes-Maritimes. Le reste suivra d'ici le 1er janvier 2024. Les établissements classés en fonction de vos critères 80 établissements ont été recensés en Vaucluse dans l'annuaire national qui compose ce site. Le plus fastidieux reste l'inscription car il faut remplir ses informations personnelles, déclarer son médecin traitant. Ce dernier va remplir votre dossier médical avant que la demande ne soit définitivement validée. Ensuite, vous avez accès à un annuaire qui recense les établissements proches de chez vous. Pour chacun, vous voyez le nombre de places, les équipements, le tarif, le reste à charge, etc. Finie la paperasse ! L'avantage, c'est que vous pouvez suivre le traitement du dossier en temps réel par l'établissement et donc le relancer si vous n'avez pas de nouvelles. Vous n'avez plus besoin, donc, d'imprimer des tonnes de dossier, de les porter en mains propres ou de les envoyer par courrier, ni même de perdre du temps s'il vous manque un justificatif.