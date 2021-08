Vauthiermont : un restaurateur qui teste le pass sanitaire victime d'insultes et de malveillance

A l'auberge de la Petite Charrue, le restaurateur avait décidé de tester le pass sanitaire pour estimer ses effets lors de sa véritable entrée en vigueur. Il est depuis victime d'incivilités et d'insultes sur les réseaux sociaux et les sites de notation.

Quand la préfecture du Territoire de Belfort lui a proposé de tester le pass sanitaire, le patron de la Petite Charrue, Francis Luczak a accepté "pour me rendre compte de ce qui allait nous arriver, pour avoir une idée approximative de l'éventuelle perte de clientèle", explique-t-il. Et même s'il émet beaucoup de critiques sur le dispositif et qu'il les a adressées au préfet du département, certains y ont vu une marque d'adhésion.

Depuis, Francis Luczak est victime de nombreuses incivilités avec "des personnes qui ont réservé des tables farfelues et qui ne sont pas venues avec des faux numéros de téléphone. Des choses qu'on avait jamais auparavant", regrette le patron. Et ce ne sont pas les seuls événements désagréables qu'il doit supporter. Le restaurateur a reçu une trentaine d'avis haineux sur Google, des appels au boycott ou encore des mails invoquant l'Allemagne nazie. "J'avoue que depuis quelques jours, je ne dors pas bien. Ce qui a fait le plus mal, c'est l'expression "collabo". Ce sont des choses qui m'ont profondément blessé parce que je fais mon métier avec amour, j'aime mes clients et mon père a fait partie de la résistance. Ca fait mal", regrette le restaurateur.

Les professionnels inquiets à quelques jours de l'entrée en vigueur

Ce dont est victime Francis Luczak n'est qu'un aperçu de ce que vont vivre tous les restaurateurs dès lundi 9 août selon Sébastien Goudey, le représentant de l'Union des métiers de l'hôtellerie (Umih) dans le Territoire de Belfort. "Ça va prendre des proportions énormes qu'on ne voulait pas. On ne voulait pas que nos restaurants fassent de la politique pour ou contre le pass, pour ou contre la vaccination. Il faut que ça reste sur le trottoir. Ce n'est pas notre métier. C'est quelque chose qui nous inquiète", conclut-il avec crainte.

Les restaurateurs qui décideraient de ne pas respecter ce pass sanitaire dès l'entrée en vigueur s'exposent à une amende de 1500 euros.