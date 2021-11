Un exercice militaire de grand ampleur, appelé "Hull 2021" a débuté ce week-end du côté de Chenevières dans le Lunévillois. Gros déploiemennt sur les routes et les airs attendus ce lundi 8 novembre.

Véhicules blindés, hélicoptères, près de 600 militaires mobilisés entre Meurthe-et-Moselle et Vosges

C'est un exercice militaire de grande envergure qui a débuté ce week-end et qui s'achèvera ce vendredi 12 novembre dans la région Grand Est. La zone de manoeuvre est de 140 km entre Chenevières en Meurthe-et-Moselle et Fessenheim en Alsace.

Le régiment de marche du Tchad du Haut Rhin et huit autres régiments, comme la base aérienne de Nancy-Ochey, participent à l'exercice "Hull 2021".

Près de 600 militaires mobilisés

En tout 600 hommes sont mobilisés entre la Meurthe-et-Moselle, les Vosges, et la plaine d'Alsace jusqu'au Rhin pour des exercices "grandeur nature".

Depuis ce week-end les forces militaires sont réunies en Meurthe-et-Moselle à Chenevières, où pendant deux jours, des simulations et préparations se sont organisées.

Départ 7h45 ce lundi 8 novembre par la route et les airs vers les Vosges et Gérardmer. Vous les croiserez sur la route, vous les entendrez au-dessus de vos têtes !

Une trentaine de véhicules blindés, des véhicules tout terrain et sept hélicoptères. Les 600 hommes mobilisés viennent d'au moins neuf régiments différents.

Lundi, "offensive" sur Gérardmer

L'opération d'envergure inter-armée va se concentrer ce lundi autour de Gérardmer, avec l'organisation d'une offensive dans l'après-midi ,au programme entre autre des opérations héliportées ponctuelles.

"Des actions", peut-on lire dans le communiqué de l'armée qui "permettent aux unités de s'entrainer de façon la plus réaliste possible",(...) "la violence revient et les menaces se durcissent,,la préparation opérationnelle doit s'orienter vers la haute intensité", souligne encore l'état-major.

Les militaires mobilisés passeront la nuit de lundi du côté de Gérardmer, pour reprendre la route ce mardi 9 novembre à partir de 7h45 direction l'Alsace, le Markstein pour la poursuite de "Hull 2021".