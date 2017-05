"Veiller sur mes parents" : à Kurtzenhouse, la factrice veille sur Esther, 87 ans

Le dispositif "Veiller sur mes parents", lancé par La Poste en novembre, va se renforcer à partir de fin mai. Le principe ? Le facteur se présente au domicile d'une personne âgée et envoie des nouvelles à ses proches. Reportage chez l'une des deux seules Alsaciennes qui a souscrit au service.

À Kurtzenhouse (Bas-Rhin), dans la maison d'Esther, le rituel est le même presque chaque jour, vers midi. Sur le chemin de sa tournée, Claudette, la factrice, met pied à terre pour toquer chez cette dame de 87 ans. "Est-ce que tout va bien ? Vous n'avez mal nulle part ? Vous avez besoin de médicaments ? De courses ?", demande Claudette après avoir déposé le courrier sur la table basse du salon. Esther répond par la négative : "Elle me pose tout le temps les mêmes questions, ça m'agace", ironise-t-elle.

Consciencieusement, Claudette enregistre sur son smartphone les réponses de la vieille dame. Son rapport sera ensuite envoyé au fils d'Esther grâce à une application dédiée. Le dispositif "Veiller sur mes parents", lancé par La Poste en novembre dernier, n'en est qu'à ses balbutiements. En Alsace, début mai, seules deux personnes y ont souscrit, dont Esther. L'inscription ne se fait pour l'instant que par internet ou par téléphone. À partir du 22 mai, le service sera renforcé : il pourra être souscrit dans chaque bureau de Poste en France et tous les facteurs seront bientôt formés à s'assurer qu'une personne âgée se porte bien.

À Kurtzenhouse, Esther a souscrit au service de La Poste "Veiller sur mes parents", ici en mai 2017 © Radio France - Aude Raso

"Aujourd'hui, de nombreux Français souhaitent vieillir chez eux, à la maison. Souvent, leurs proches habitent loin et ne peuvent pas leur rendre visite régulièrement. Avec ce dispositif, ils peuvent veiller sur eux à distance", commente Anne-Marie Jean, déléguée territoriale de La Poste en région Grand Est :

Ça fonctionne d'autant mieux que le facteur est un acteur apprécié, auquel on n'a pas d'inquiétude à ouvrir sa porte.

À Kurtzenhouse, Esther et Claudette ont pris l'habitude de se côtoyer presque chaque jour. "Les personnes âgées sont vulnérables, commente la factrice. Et moi, je suis contente d'apporter un peu de joie et de permettre à Esther de voir quelqu'un tous les jours." La Poste propose plusieurs formules : des visites une, deux, quatre ou six fois par semaine, pour des prix allant de 35,90 à 134,90 euros par mois.