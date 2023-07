Velars-sur-Ouche : les parents en colère après la fermeture de la crèche

Le village de Velars-sur-Ouche n'a plus de crèche. Les enfants sont accueillis pour la dernière fois ce jeudi 27 juillet 2023 au multi-accueil. La Communauté de communes Ouche et Montagne, qui la gère, a voté sa fermeture pour des raisons financières. 13 employés se retrouvent sur le carreau. La situation passe aussi très mal pour les parents. Ils ont entendu parler de cette fermeture fin 2022, elle a été officialisée, il y a quelques semaines. Et à la clé une belle galère pour retrouver un nouveau mode de garde. Parcours parfois impossible.

Se mettre au chômage pour garder sa fille

Le cas de figure le plus compliqué, c'est bien sûr de ne pas trouver de nouvelle solution de garde. C'est ce qui est arrivé à Amandine Griffond, et sa fille Soline, deux ans. Elle a carrément dû quitter son travail pour s'occuper de son enfant. Quand on demande le sentiment d'Amandine face à cette situation. La réponse est très claire. "Je suis carrément dégoûtée. Je ne me sacrifie pas parce que je me dis que je vais passer aussi de très bons moments avec ma fille, détaille-t-elle. Mais c'est également me sacrifier parce que les élus de notre commune n'ont pas fait leur travail correctement depuis le début."

Ce mot sacrifice, il a un vrai sens. Amandine est maintenant au chômage pour garder sa fille. "Je vais perdre un an d'activité, j'ai pas le temps pour aller démarcher les employeurs que j'aimerais démarcher parce que je garde mon enfant, explique-t-elle. Je ne me vois pas débarquer avec ma fille dans la voiture pour aller démarcher un client. Ce n'est pas possible."

Il faut dire aussi que cette fermeture résonne tout particulièrement chez Amandine. "Je suis originaire de Velars depuis toujours, et j'ai été dans cette crèche il y a plus de 30 ans maintenant, je faisais partie des premiers enfants gardés dans cette crèche." Et donc, ironie du sort, sa fille Soline sera l'une des dernières.

Faire deux heures de route par jour

Certaines ont trouvé des solutions, mais pas les plus simples. C'est le cas de Mélanie Thibaut. Elle est la maman d'Hugo, trois ans et demi, et de Victoire, un an. Quand Mélanie a appris la fermeture de la crèche, ça a été un choc. "L'année dernière, on a acheté une maison. On avait tout pour nos enfants à Velars, raconte-t-elle. Moi, j'ai installé mon entreprise aussi ici. Et là, on s'est retrouvé sans rien."

loading

D'autant qu'il y a une difficulté supplémentaire pour Mélanie Thibaut. Son fils Hugo est porteur d'un handicap, il faut donc trouver un moyen de garde adapté. Après plusieurs mois de galère, la maman a trouvé une crèche inclusive à Dijon. C'est-à-dire qu'il lui faudra une heure de route aller-retour chaque matin et chaque soir. Cette fermeture laisse la maman très amère. "C'est un peu dégueulasse parce qu'il y a beaucoup de personnes qui attendaient leur place, explique-t-elle. Et là, les familles sont sans rien, sans aucune solution. Ils auraient cherché un peu plus loin s'il n'y avait pas que le financier qui les intéressait."

La Communauté de Communes Ouche et Montagne explique que cette crèche était trop coûteuse et qu'il fallait bien faire des choix.