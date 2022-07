Vélo, canoë et fricadelle : pourquoi les touristes hollandais aiment tant la Dordogne

Les touristes venus des Pays-Bas sont très nombreux à cette période de l'année en Dordogne. Pourquoi aiment-ils tant le Périgord ? La nature, le sport et le canoë l'emportent largement sur Lascaux et les châteaux.

La grosse berline, plaque jaune marquée "NL" est garée à côté de la tente. Dans l'allée, les caravanes font la queue pour la réception. Nous sommes au camping Le Paradis à Saint-Léon-sur-Vézère, plein à craquer en cette fin de mois de juillet, Jap et sa femme Claudia terminent le barbecue, torse nu sur leur transat. La Dordogne, c'est justement le paradis de ces deux Néerlandais de la La Haye : "La météo, les paysages, la nature... je peux prendre mon vélo, voir les châteaux splendides, c'est magnifique ici. C'est des amis qui nous ont invité une année, et depuis on revient tous les ans", explique Jap.

60% de Hollandais sur les 800 campeurs

Ses amis, c'est Ronald qui fait coucou de la caravane en face. Tim, qui surgit de la tente à côté. Ici tout le monde vient depuis des années, tout le monde se connaît ils ont même un mot pour ça - évidemment intranscriptible ici par le journaliste Français vu la prononciation : "Il n'y a pas d'équivalent en anglais", sourit Tim dans la langue de Shakespeare, "c'est quand on est avec les autres et qu'on passe un moment agréable avec les autres, voilà."

Vous parlez du Périgord à un Hollandais, il ne connaît pas, par contre vous dites Dordogne, il dit : ah oui, j'ai des amis, de la famille, ou je suis déjà allé.

Sur les 800 occupants du camping en ce moment, 60% sont des Hollandais, selon le patron Gé Kusters : "Surtout en juillet, les Français viennent davantage en août, et c'est aussi parce que les Hollandais s'y prennent très à l'avance pour réserver". Ses parents sont venus des Pays-Bas ouvrir le camping en 1967, sur les bords de la Vézère. "La Dordogne a une véritable aura aux Pays-Bas", confirme-t-il : "Ce n'est pas tellement d'un point de vue culturel, plus pour le côté bien vivre, les paysages et le côté actif. Beaucoup de clients hollandais font du canoë, de la marche, j'ai fait du vélo avec un groupe de clients ce matin. En revanche, on est passés devant Lascaux, et la moitié ne connaissaient pas".

"Il y a 40 ans, certains arrivaient avec leurs pommes de terre"

Aux Pays-Bas, il y a 495 habitants au kilomètre carré, les Néerlandais viennent chercher le calme et la quiétude. Le seul problème ici, c'est la nourriture : "Le fromage", sourit Jap, le touriste. "Que du brie. J'aime pas les autres", sourit sa femme Claudia qui montre une malle. Ils ont ramené tout le nécessaire du petit-déjeuner des Pays-Bas : "Du beurre de cacahouète, du pain d'épice et des vermicelles de chocolat". Certains campings de Dordogne ont même des produits des Pays Bas dans leur épicerie.

"C'était une réalité il y a 40 ans, quand j'étais petit et que mes parents tenaient le camping, certains Hollandais arrivaient avec leurs pommes de terre et ce qu'ils avaient l'habitude de manger chez eux", sourit Gé Kusters : "Ce n'est plus le cas du tout aujourd'hui !" N'empêche qu'il vend quand même le snack néerlandais par excellence au resto du camping : les croquettes, et la "Frikandel".