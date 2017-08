VIDEO - Vélos à Paris : les cyclistes et les automobilistes vont devoir cohabiter sur les quais dans le XVe

Les travaux pour créer une piste cyclable sont terminés le long de la Seine sur le quai Saint-Exupéry, la voie Georges-Pompidou jusqu'au pont Bir-Hakeim. Jeudi matin, automobilistes et cyclistes rouleront côte à côte, chacun dans sa voie, mais il ne restera qu'une seule file pour les voitures.

Les vélo vont pouvoir désormais rouler sur une piste cyclable dédiée, à double sens, créée sur la voie au bord de la Seine dans le XVIe arrondissement de Paris. Les travaux sur le quai Saint-Exupéry, la voie Georges-Pompidou jusqu'au pont Bir-Hakeim sont terminés. Cet axe étaient totalement fermé à la circulation depuis le 23 juillet 2017. La réouverture a lieu le 24 août 2017. Les automobilistes devront désormais partager cette voie avec les vélos. Cette nouvelle voie devrait permettre aux vélos de rejoindre l'ouest de la capitale depuis la porte de Saint-Cloud en moins de 30 minutes.

Quel impact pour les automobilistes ?

Réduire la circulation automobile sur une seule file, au lieu de deux jusqu'à présent, sur cette voie sur berges risque de provoquer des bouchons. Les automobilistes sont inquiets à l'image du conseil départemental des Hauts-de-Seine. L'élu en charge de la voierie, Jean-Didier Berger (LR) confiait en juillet dernier ses impressions à nos confrères du Parisien. "On regrette que la ville de Paris agisse toujours sans concertation, en faisant uen chasse aux automobilistes caricaturale, sans étude d'impact..." indiquait l'élu.

Une seule voie (il y en avait deux) pour les voitures sur cet axe. Photo prise la veille de l'ouverture. © Radio France - Martine Bréson

Paris capitale mondiale du vélo en 2020

La veille de l'ouverture certains cyclistes ont testé la nouvelle voie cyclable. © Radio France - Martine Bréson

Plusieurs chantiers pour créer des pistes cyclables sont en cours dans la capitale en particulier rue de Rivoli dans le centre de la capitale. Le Réseau Express Vélo (REVe) se met en place. Il sera mis en place sur les axes Nord-Sud et Est-Ouest, sur les Berges de Seine et il permettra de relier les bois de Vincennes et Boulogne. Au total, 61 kilomètres d'aménagements sont prévus d'ici 2020 principalement des pistes à double sens indique la Mairie de Paris. Le Plan Vélo 2015-2020 prévoit un investissement de plus de 150 millions d'euros qui permettra d'ici 2020 de passer de 700 kilomètres de pistes cyclables à 1400 kilomètres. Paris veut devenir la capitale mondiale du vélo.

Carte des travaux pour les vélos à Paris