Covid-19 : le cap de 100.000 vaccinés a été franchi au vaccinodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines

Le cap des 100 mille vaccinés contre la Covid-19 a été dépassé au vaccinodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le centre de vaccination a ouvert ses portes il y a quatre mois. C'était le premier centre géant en France. Il se trouve à l'intérieur du Vélodrome National. Il est ouvert sept jours sur sept et propose une vaccination nocturne le vendredi jusqu'à 23h00. Il vaccine près de 3.000 personnes par jour.

Prochain objectif : 200 mille vaccinés avant l'été

Des professionnels de santé et des personnels administratifs des 12 communes et de l'agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines se sont mobilisés. C'est une équipe de 600 personnes réparties en trois équipes, qui travaillent d'arrache-pied, qui a permis d'arriver à ce résultat.

Le vaccinodrome de Saint-Quentin-en-Yveline vise désormais les 200 mille personnes vaccinées avant l'été.

L'Etat doit faire confiance aux collectivités, affirme Jean Michel Fourgous, président de l'Agglomération

"Il faut que l'État fasse confiance aux collectivités. Nous savons gérer les flux et nos équipes sont plus investies que jamais. Nous avons désormais une solide expérience et sommes prêts à passer à l'étape suivante : vacciner toutes les personnes qui le souhaitent. En levant les critères, nous fluidifions la prise en charge des patients, plus besoin de vérifier ni de récuser les personnes dites "non-éligibles". Les doses et la logistique suivent, il faut maintenant _nous donner les moyens d'aller plus vite encore_, la pression monte en France, les gens veulent être vaccinés pour retrouver une vie plus normale", explique Jean-Michel Fourgous, président de l'Agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines.