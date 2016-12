Vélos : le port du casque bientôt obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans

Le décret est paru jeudi au Journal Officiel. Tous les enfants de moins de 12 ans devront être équipés d'un casque à partir du 22 mars 2017, sous peine d'une contravention de 135 euros !

Et si les adultes montraient l'exemple ? Obliger les enfants de moins de 12 ans à porter un casque (attaché), très bien, mais les parents sont parfois réfractaires. Question de commodité et même d'esthétisme. Les professionnels de l'équipement travaillent donc le design et l'ergonomie des casques. Ils peuvent être customisés à souhait, mais aussi pliables et très légers. Résultat : pas de problème de look ou de coiffure et de gène de transport.

Vélo : le port du casque obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans à partir du 22 mars 2017 #securiteroutiere pic.twitter.com/hVS4I2mBDy — France Bleu Auvergne (@FBAuvergne) December 22, 2016

Que les enfants soient au guidon ou simples passagers, la contravention sera la même pour ceux qui roulent sans casque. Les récalcitrants s'exposent à une amende d'un montant de 135 euros (catégorie 4). Le décret est paru jeudi dernier au Journal Officiel et il s'appliquera à partir du 22 Mars 2017. Les fabricants ont fait de gros efforts en matière de solidité et de protection. Les critères d'homologation ne sont pourtant pas les mêmes, selon que le casque soit "made in USA" ou fabriqué dans l'Union Européenne. La norme américaine préconise que le casque résiste à deux chocs consécutifs contre un seul choc en Europe.

Selon François Coiffier, responsable du magasin de cycles dans le centre-ville de Clermont-Ferrand, il faut compter entre 40 et 60 euros pour un casque de bonnes qualités. Un budget certes, mais qui permettra de réduire les risques de blessures graves à la tête et au visage. Et accessoirement vous évitera de payer un PV deux à trois plus élevé que le prix d'un casque homologué. Le mois dernier, le nombre de personnes ayant perdu la vie à vélo en France a augmenté de 8% par rapport à novembre 2015, selon l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR).

