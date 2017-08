Champagne : les vendanges, un casse-tête administratif ?

Les vendanges approchent en Champagne et c'est le moment de préparer les contrats des saisonniers. Comme chaque année, le Syndicat général des vignerons propose à ses adhérents propose une piqûre de rappel sur la réglementation. Visiblement bien utile.

Qui dit vendanges, dit recrutement, mais aussi paperasse. Le Syndicat général des vignerons (SGV) organise chaque été des réunions sur l'actualité sociale des vendanges pour rappeler les règles concernant les contrats de travail, le barème des salaires ou encore les règles de sécurité etc. Près de 300 vignerons étaient rassemblés ce mercredi 23 août pour la dernière réunion de ce type au Mesnil-sur-Oger. Car visiblement, certains ont besoin de se rassurer. "On a toujours peur de faire des erreurs... on sait jamais si au moment de la paie ou après, il pourrait y avoir des réclamations et on tombe souvent sur des salariés qui en savent plus que nous...", avoueCarole qui s'occupe de la paperasse sur l'exploitation viticole de son mari depuis 17 ans.

Depuis le nombre de personnes inscrites, la réunion a été délocalisée à la salle des fêtes du Mesnil-sur-Oger. © Radio France - Sophie Constanzer

De là à parler de "phobie administrative" ? "Depuis deux ans, les formalités qui sont imposées pour les viticulteurs ont doublé..." , souligne Audrey Mertens, l'une des deux juristes du service employeurs au Syndicat général des vignerons (SGV). De l'embauche à la fin du contrat de travail, il faut compter jusqu'à 12 formalités au lieu de 6 aujourd'hui selon elle : "ça tient à un sujet qui est celui de la complémentaire santé... rien que sur ce sujet là, vous avez 2 à 3 formalités éventuellement à faire en amont, donc au moment de l'embauche, et vous avez 3 formalités en plus à la fin du contrat de travail...". La complémentaire santé, le jour de repos hebdomadaire, les barèmes de paie : des rappels indispensables donc pour certains vignerons. Et certains finissent pas déléguer les formalités au SGV ou à d'autres prestataires, mais ça a un coût. En moyenne, 30 euros par prestation et par vendangeur.