Vendanges en Champagne : Jean-Michel, vendangeur fidèle au poste depuis 30 ans

Si la cueillette du raisin se termine chez certains, les vendanges commencent à peine pour d'autres. C'est le cas à Cuisles dans la vallée de la Marne, où un vendangeur fête cette année sa trentième vendange. Rencontre avec un fidèle parmi les fidèles.

Les vendanges ont débuté à la fin du mois d'août dans certaines communes de l'appellation Champagne, notamment pour le chardonnay, mais certains au contraire débutent la cueillette. C'est le cas ce vendredi dans les parcelles de Cédric Moussé à Cuisles dans la vallée de la Marne, et parmi la trentaine de vendangeurs on trouve des fidèles. Et même des très fidèles comme Jean-Marc, 30 ans de vendanges chez Moussé et fils. "Il nous prévient même pas, il sait qu'il vient chaque année, il s'inscrit pas...", sourit Nadine Moussé, qui s'occupe de préparer les repas pour les vendangeurs chaque jour.

On est tous des copains, même les nouveaux, ils rentrent dans la famille -- Jean-Marc surnommé "Choucroute"

Tous les vendangeurs sont nourris et logés ici. Ils viennent des quatre coins de France et prennent des vacances pour venir vendanger. "Des vacances", c 'était ça au début pour Jean-Marc, ancien ouvrier chez Peugeot. Son surnom dans les vignes : "Choucroute", parce qu'il vient d'Alsace. Son principal ? "têtu", s'exclame un camarade. Surnommé aussi "le roi du karcher", Jean-Michel avoue son amour de la propreté : "Moi j'aime bien nettoyer, que ce soit propre, parce que j'aime pas que ce soit dégueulasse. Sécurité, propreté et beaucoup d'hygiène !". Voilà c'est dit.

On a quasiment rien à dire puisque chacun a son poste et chacun sait ce qu'il a à faire -- Cédric Moussé, vigneron

Et Jean-Michel n'est pas le seul fidèle de l'équipe. Gérard, son binôme au déchargement cette année, vient faire les vendanges depuis 20 ans. "Il est difficile de faire sa place parce que dès qu'on a une place on la garde, et on revient tous les ans...", avoue cet habitant de la région Centre. A chaque vendange, les saisonniers se retrouvent et font le point sur l'année écoulée. Mais cette fidélité, elle a aussi un avantage pour le vigneron. "Quand on commence une nouvelle vendange on a l'impression qu'on continue la précédente et en fait, on a quasiment rien à dire puisque chacun a son poste et chacun sait ce qu'il a à faire... l'autre confort c'est qu'on a une équipe à l'ancienne payée à l'heure, et une année comme ça un peu compliquée on peut leur dire : prenez votre temps, par contre vous triez...", souligne Cédric Moussé.