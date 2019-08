Vendanges : un bus de l'emplois sillonne la Bourgogne pour recruter des candidat.e.s

Un bus de l'emploi parcourt la Bourgogne pour recruter des vendangeurs. Mais pas seulement, la société d'intérim D2L qui organise pour la première fois cette initiative, espère aussi présenter les différents emplois dans le domaine de la vigne et du vin.

Le bus de l'emploi sur les métiers de la vigne et et du vin s'est arrêté ce jeudi 29 août place de Verdun à Nuits-Saint-Georges.

Nuits-Saint-Georges, France

Chaque année c'est le même casse-tête pour les viticulteurs bourguignons, à l'approche des vendanges ils ont dû mal à recruter. Pour les aider, un bus de l'emploi consacré aux métiers de la vigne et du vin s'arrête dans plusieurs villes de la région pour recruter des candidats. C'est une première pour la société d'intérim D2L qui organise cette tournée. Après Mâcon en Saône-et-Loire, c'est à Nuits-St Georges, place de Verdun, que le bus s'est arrêté ce jeudi 29 août 2019.

Autre objectif : informer sur les autres métiers de la vigne et du vin

"Beaucoup de personnes croient qu'on ne peut travailler que quinze jours par an pour les vendanges, donc ça ne les intéresse pas", explique Aurélien Beyeklian viticulteur et consultant pour la société D2L. "Pourtant les viticulteurs cherchent du personnel toute l'année avec plusieurs pics de travail par an, soit sept à huit mois de l'année".

Aurélien Beyeklian viticulteur et consultant pour la société D2L explique qu'il y a du travail dans la vigne et pas seulement pour les vendanges. Copier

Le bus de l'emploi poursuit sa tournée ce vendredi 30 août de 9h à 12h30 place Madeleine à Beaune et sera de 13h30 à 17h30 place Marcel-Charollais à Chagny.