Vendée : à Chavagnes-les-Redoux, ce jeune marié va prendre le nom de sa future épouse

Ce samedi, à Chavagnes-les-Redoux, en Vendée, Céline et Dimitri vont se marier. Et le futur époux a décidé de prendre pour nom d'usage celui de sa moitié.

Depuis un arrêté de juillet 2011, en France, les hommes qui se marient peuvent prendre pour nom d'usage le nom de leur épouse. Pour l'instant, peu le font : environ 2%. Ce choix, Dimitri, 30 ans, intermittent du spectacle, a décidé de le faire. Son nom de famille n'est pas difficile à porter et "je n'ai aucun rejet quelconque vis à vis de mon patronyme, j'aime mes parents, j'adore ma famille", assure-t-il. En fait, comme l'explique Céline, 28 ans, illustratrice, cette idée leur vient quand ils évoquent leur projet de mariage avec des proches : "c'est surtout quelques arguments qui m'ont été donnés. Ceux de l'héritage du nom de famille aux enfants, aux petits-enfants. La tradition, c'est la tradition, on ne change pas les choses. Ce genre d'arguments qui moi m'ont un petit peu froissés."

"Cette tradition de prendre automatiquement le nom de l'homme, en 2022, nous ça nous parlait pas, ça nous parlait plus" - Dimitri, le futur marié

Le couple sait que cela existe et y songe alors sérieusement. "Cette tradition de prendre automatiquement le nom de l'homme, en 2022, nous ça nous parlait pas, ça nous parlait plus", poursuit Dimitri. Mais il le dit, c'est en rien un acte militant. Les deux futurs époux précisent d'ailleurs que si leur démarche est publique avec quelques interviews, c'est parce que Florian, frère de Céline, est fier de la décision de son beau-frère et a sollicité plusieurs médias. Dimitri a accepté d'en parler car "c'est peu connu et pourtant c'est écrit noir sur blanc dans la loi, ce n'est pas interdit."

Réactions partagées de l'entourage

Céline se dit fière que Dimitri prenne son nom. Le couple confie cependant que dans leur entourage, au départ, cette décision n'a pas fait l'unanimité. Dimitri se souvient des réactions : "d''un côté, super, c'est bien, ça fait avancer les choses. Puis, d'un autre côté, c'est moins bien compris, ça a blessé des gens, ce que je peux comprendre. (..) ll y a la perte d'identité qui peut faire mal." "Ma maman a aussi été surprise. Je pense que c'est une génération qui est attachée aux traditions. Aujourd'hui, elle en est très heureuse", enchaîne Céline.

Une fois le mariage passé, Dimitri compte refaire sa carte d'identité. "C'est simplement un nom d'usage à prendre, qui sera ajouté sur ma pièce d'identité." Apparaîtra toujours son nom de naissance. Mais quand il contactera certains organismes, il sait qu'il devra faire de la pédagogie et expliquer pourquoi lui - un homme - a changé de nom et porte désormais celui de son épouse, "car c'est très peu connu."

Concernant d'éventuels enfants, les futurs mariés n'en sont pas encore là mais, comme n'importe quel couple, quelque soit la situation maritale, il pourra choisir de faire porter le nom d'un des parents ou les deux. La "formule" décidée pour l'aîné restera cependant la même s'il y a d'autres enfants.

Les félicitations du Président de la République

Florian, le frère de la future mariée, a également envoyé le faire-part du mariage au Président de la République. Il a reçu une réponse de l'Élysée qui transmet les félicitation d'Emmanuel Macron, "particulièrement sensible à votre démarche".