Vendée : Alexandre Couillon décroche une troisième étoile au Guide Michelin

La Vendée tient son premier restaurant trois étoiles ! Le célèbre chef du restaurant "La Marine", à L'Herbaudière sur l'île de Noirmoutier vient de décrocher le graal. Dans la nouvelle sélection France, le Guide Michelin a auréolé, ce lundi matin, Alexandre Couillon d'une troisième étoile.

Trois étoiles, une rareté dans l'Ouest

Ce chef, réputé pour sa cuisine de la mer et végétale, est le seul à avoir été promu à cette plus haute distinction gastronomique dans l'édition 2023 du Guide, lors de la cérémonie qui s'est déroulée à Strasbourg. Il devient ainsi le 29e trois étoiles de l'Hexagone et le seul représentant de la très haute gastronomie en Bretagne et Pays de la Loire. Jusqu'à présent, seul Olivier Roellinger, à Cancale en Ille-et-Vilaine, était parvenu à décrocher cette troisième étoile si convoitée, qu'il a depuis perdu.

Alexandre Couillon a été formé au lycée hôtelier de Noirmoutier "Les Sorbets", établissement depuis fermé. Avec son épouse, Céline, il reprend le restaurant de ses parents en 1999. Il décroche sa première étoile en 2007 : il l'apprend alors qu'il est en voiture et qu'il écoute France Bleu Loire Océan. La deuxième, c'est en 2013. Et donc, la plus prestigieuse distinction décernée par le guide rouge, ce lundi, dix ans plus tard.

"C'est le travail, c'est notre étoile", a déclaré très émus Alexandre Couillon lors de la cérémonie. "Je tiens à remercier beaucoup de personnes. Mes parents, nos proches, avant tout. Nos maîtres d'apprentissage, mon maître d'apprentissage Michel Fornareso, Georges Paineau et le chef Michel Guérard (...) On a toujours travaillé pour faire du mieux possible. On pense à tous ces gens qui ont travaillé chez nous, toutes nos équipes : du début, d'hier et d'aujourd'hui, qui nous ont soutenus, qui ont été présents (...) nos clients bien sûr."