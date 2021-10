Vendée : après la plainte des riverains, plus de bruit la nuit à l’usine Fleury Michon

Une première victoire, pour les riverains de l'usine Fleury Michon de La Meilleraie-Tillay. L'industriel a annoncé ce jeudi qu'il allait interrompre le fonctionnement de sa plateforme logistique la nuit, de 23h à 6h. Ce sera à partir de lundi.

Une solution provisoire

Nous vous en parlions mardi : depuis la mise en place de ces nouveaux quais de déchargement de camions, les riverains sont confrontés à des bruits très importants, jour et nuit et six jours sur sept. Pour la suite, Fleury Michon va chercher des solutions, dit Barbara Bidan directrice de communication du groupe : "C’est un premier pas en attendant d’analyser les résultats de l’expertise. Nous avons mis en place certaines actions, mais visiblement, elles ne suffisent pas. C’est pourquoi nous avons pris cette décision qui va nous permettre de travailler sereinement".

"On veut que le bruit s’arrête" - Un riverain

Les riverains, eux, ne sont pas vraiment convaincus de la bonne foi de Fleury Michon. Sylvain Courtois, qui habite juste en face de la plateforme logistique, se dit même plutôt méfiant : "Nous, ce qu’on veut, c’est que le bruit s’arrête. Qu’ils ne nous empêchent pas de dormir et de vivre. Là, c’est comme si ils nous donnaient une autorisation. C’est-à-dire qu’à partir de 23 h, on pourra aller au lit. Mais on ne pourra pas faire la grasse matinée. _On vit avec leurs contraintes à eux_".

Les résultats de l'expertise devraient être connus la semaine prochaine.