Vendée : dans les camions des pompiers, désormais des peluches pour les jeunes patients

L'idée est simple, mais encore fallait-il la mettre en place. Pour rassurer, mettre en confiance les plus jeunes, le SDIS 85 a décidé d'équiper ses ambulances de Pompy. C'est un petit ours en peluche blanc, habillé d'un polo marine et rouge, celui des pompiers. L'idée, écrit le SDIS 85, est notamment de "faciliter le dialogue lors d'une situation déstabilisante pour la victime". Il peut y avoir la douleur, le bruit des sirènes, l'uniforme....

ⓘ Publicité

La peluche Pompy sera désormais présente dans les véhicules de secours aux victimes de chaque centre du département. La peluche sera offerte à l'enfant à la fin de l'intervention. La peluche est proposée par la Fédération Nationale des sapeurs-pompiers de France. L'an passé, les pompiers de Vendée ont pris en charge 1.700 jeunes victimes de moins de 13 ans.

Des parrainages possibles pour les particuliers

Un partenariat avec la Banque populaire Grand Ouest est en place pour l'acquisition de certaines peluches. Un partenariat existera aussi dans le même sens avec les associations Anmonm (association nationale des membres de l’ordre national du mérite) et Rotary.

Des parrainages sont également proposés aux particuliers qui le souhaitent. Pour chaque Pompy acheté pour un montant de 18€, un autre est offert au SDIS de la Vendée. Lorsque la peluche est utilisée lors d’une intervention, le parrain est tenu au courant par courrier du prénom et de l'âge de l'enfant qui l'a reçue. L’achat des peluches s’effectue directement auprès de l’association UDSP au 02-51-45-49-42 ou par mail udsp85@sdis-vendee.fr