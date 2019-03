Vendée : des gilets jaunes organisent une collecte pour la Banque Alimentaire le même jour que celle des Restos

La Roche-sur-Yon, France

Dans le quartier des Flâneries à La Roche-sur-Yon, on distribue des tracts roses devant Hyper U, pour la collecte des Restos du Coeur ce vendredi 8 mars... et des tracts orange, ceux de la Banque alimentaire, dans le magasin d'en face, le Leader Price Flâneries ! En plein weekend de grande collecte nationale des Restos, l'initiative a de quoi surprendre. Mais ce ne sont pas des bénévoles de la Banque Alimentaire qui distribuent les tracts, ce sont des gilets jaunes.

On est un petit groupe de quelques gilets jaunes qui voulions faire un geste pour la Banque alimentaire, car nous avions pénalisé leur collecte au début du mouvement en bloquant l'hypermarché U toute une journée"

Certains clients n'ont pas fait la différence, croyant même donner aux Restos. "C'est quand même mal organisé de faire ça le même jour", fait remarquer un homme qui vient de faire un don ce vendredi matin. Il ne s'est pas rendu compte que des gilets jaunes tenaient le stand, et pour cause, "ils n'avaient pas de gilets". Et ils distribuent des tracts au logo de la Banque alimentaire.

La Banque alimentaire a tenté de les faire changer de date

L'association a bien été mise au courant de l'opération des gilets jaunes, elle leur a même fourni quelques dizaines de tracts. "C'était un beau geste de solidarité, on n'allait pas dire non", explique Bernard Metay, son président. Par contre, "j'ai été mis au courant à la dernière minute de leur projet de faire la collecte le même jour que les Restos", explique-t-il, ajoutant : "J'ai tenté de les dissuader et de reporter leur opération. On ne voudrait surtout pas que les gens croient qu'on fait de la concurrence aux Restos !".

L'association a réussi à convaincre le groupe de gilets jaunes d'étaler leur opération sur d'autres weekends. La collecte des gilets jaunes se limite donc à un seul magasin, qui n'était en plus pas dans la liste des 116 supermarchés collectés par les Restos. Du côté des gilets jaunes, on reconnaît : "C'est vrai que c'est un petit hic, mais de toutes manières, que ce soit pour les Restos ou la Banque Alimentaire, ça va aux personnes qui en ont besoin !"