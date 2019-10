Vendée : elle visite un appartement, puis revient secrètement s'y installer en changeant la serrure

La Roche-sur-Yon, France

Une femme de 45 ans a secrètement pris possession d'un appartement en location, ce lundi 30 septembre à La Roche-sur-Yon. La propriétaire lui fait visiter le bien en début de journée, mais elles ne signe pas de bail, la femme ne présentant pas les garanties suffisantes.

Elle avait déjà souscrit un contrat EDF

La propriétaire revient plus tard dans l'après-midi pour faire visiter son appartement à un autre locataire potentiel. Sur le palier, elle surprend un serrurier en train de changer la serrure, et à l'intérieur du bien, la femme en train de s'installer. Elle a même déjà souscrit un contrat EDF et pris une assurance.

La propriétaire appelle la police, qui intervient pour expulser la locataire indélicate et son ami serrurier. Elle n'a pas été placée en garde à vue mais devra rembourser les dégâts causés à la porte. Elle devra aussi chercher un autre appartement.