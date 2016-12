Vendée Globe : Armel Le Cléac'h franchit le Cap Horn et Arnaud Boissières s'accroche

Loin derrière le leader de la flotte Armel Le Cléac'h qui a franchi le Cap Horn, l'Arcachonnais Arnaud Boissières poursuit sa route dans les mers du Sud avec quelques soucis de Grand Voile.

Armel Le Cléac'h est le patron incontesté de la flotte du Vendée Globe. Le breton a non seulement franchi le Cap Horn le premier ce vendredi, mais il a aussi amélioré de 5 jours le temps de référence établi il y a 4 ans par François Gabart. Loin derrière l'Arcachonnais Arnaud Boissières qui a eu des soucis de grand voile sur son bateau "La Mie Câline". Il a du une nouvelle fois utiliser ses talents de bricoleur. Mais tout va mieux maintenant.

Un groupe de 5 coureurs s'est lancé à sa poursuite. Arnaud Boissières s'en réjouit : "cette situation me relance et me stimule après des journées difficiles à beaucoup bricoler. Mes camarades devraient profiter de leur décalage dans le Sud pour encore gagner du terrain. Mais la course est très longue et il reste des coups à jouer".